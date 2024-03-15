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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 193منشأة 

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائى بشن حملات تفتيشية على 193منشأة تبين أن 58 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشفت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 115 محضراً و سحب 126عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 881.5  كيلو من أغذية متنوعة و  123 لتر  عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
وأكد  الدكتور  شريف مكين   وكيل صحة الدقهلية على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.
 

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IMG-20240315-WA0026
IMG-20240315-WA0025
IMG-20240315-WA0025
IMG-20240315-WA0024
IMG-20240315-WA0024
الحفاظ علي الصحة بالدقهلية حملات تفتيشية غير صالحة للاستهلاك غير صالحة مراقبة الأغذية مديرية الصحة وكيل مديرية الصحة

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