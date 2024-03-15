يشبه النحلة.. كيف ضربت السنة النبوية المثل فى مدح المؤمن؟

قال الشيخ الأمير عبد العال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المؤمن له شأن عظيم عند الله تعالى، فلا يضرب المثل به في القرآن أو السنة إلا بمن على شاكلته.

وأكد الأمير عبد العال، في فيديو لصدى البلد، أنه قد ورد مدح المؤمن والثناء عليه في كثير من الأحاديث النبوية، وقد شبهه النبي بالنحلة التي لا ضرر منها وهي خير محض.

واستشهد بحديث النبي الذي قال فيه (مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا).

وفي رواية أخرى، قال النبي في الحديث الشريف (والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن لكمثل النحلة، أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد).

وأوضح، أنه من هذا نخرج بتشبيه المؤمن بالنحلة في الصفات الطيبة فهي تأكل الطيب وتقع على الأزهار والورود، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن فلا يلوث نفسه بغيرها.

واستشهد بقول الله تعالى (خْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ).