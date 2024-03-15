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رئيس التحرير
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برلمان

فرحات: كلمة السيسي بأكاديمية الشرطة طمأنت للمصريين عن الأوضاع الاقتصادية

رضا فرحات، نائب رئيس
رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن كلمة الرئيس السيسي خلال تفقده فجر اليوم الجمعة أكاديمية الشرطة حملت رسائل مكاشفة ومصارحة وطمأنة للمواطنين بشأن جهود الدولة المصرية لإعادة تصويب المسار الاقتصادى وتحسينه وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية نتيجة التداعيات العالمية خلال الأربع سنوات الماضية مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ثم الأحداث فى غزة، والتي كان لها تأثيرا سلبيا كبيرًا على الاقتصاد فى مصر و التأكيد على أن الدولة المصرية قادرة علي تجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها وأنها مستعدة لمواجهة أي تحدي في المستقبل مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد لتخطي هذه الصعوبات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقديم كل الدعم والمساعدة للمواطنين لتخطي هذه الظروف الصعبة والعودة إلى مسار التنمية والازدهار.


وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن القيادة السياسية بذلت جهودا كبيرة لتأهيل البنية الأساسية للوصول إلى آفاق افضل للدولة المصرية تلبي طموحات المصريين نحو الجمهورية الجديدة مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك التحديات والفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة فى الأوضاع الاقتصادية خاصة مع الإفراج الجمركي عن البضائع الأيام الماضية.

 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر : الرئيس السيسي  أكد حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الدولية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات المشتركة مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وتسعى جاهدة للمساهمة في حل الصراعات والأزمات الإقليمية .

 

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر علي أن موقف الدولة المصرية ثابت وقوي في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما تناوله الرئيس في كلمته وتأكيده علي رفض مصر التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين والتحذير من إتساع رقعة الصراع وهو ما يحدث الآن في تهديد الملاحة في البحر الأحمر وهو ما سبق وأن حذرت منه مصر مرارا وتكرارا لافتا إلى الدولة المصرية تبذل  جهودا كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية و الإغاثية للمدنيين العزل من الأشقاء الفلسطينيين من خلال مواصلة اسقاط المساعدات على قطاع غزة بالتعاون مع بعض الدولة الشقيقة والصديقة.

رضا فرحات السيسي كورونا

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