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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنفوجراف .. نشرة الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية

انفوجراف وزارة التنمية
انفوجراف وزارة التنمية المحلية في اسبوع

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٧٧ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٩ حتى ١٥ مارس الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*الأحد ١٠ مارس*
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو ٢٠٢٣ وحتى شهر مارس الحالي، حيث تمكن الصندوق من تمويل ١٤١٢ مشروعاً بإجمالي استثمارات حوالى ٢٧,٣مليون جنيه منها ٢٢,٨مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و٤,٥ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة وهى الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادي الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.

رافق اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء؛ لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، وتفقد عددا من المشروعات السياحية بالمدينة، وتتضمن فعاليات الجولة الآتي:
- تفقد أعمال مشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين، واجرى حوارا مع العاملين بمشروع .
- تفقد رئيس الوزراء تنفيذ مشروع الحي السكني بالزيتونة ضمن تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام.
- صعد رئيس الوزراء أعلى تبة هارون ويستمع لوجهة النظر الدينية والأثرية حول جبل التجلي والمنطقة المحيطة.
- تفقد رئيس الوزراء النُزل البيئي الجديد ومركز الزوار الجديد.
- وفي ختام جولته التفقدية بمدينة سانت كاترين أدلى رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، حيث أكد أن تطوير موقع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" سيكون هدية مصر للعالم ولكل الأديان ومقصداً رائعاً لكل الزائرين سواء لقاصدي السياحة الدينية أو الترفيهية أو البيئية.

*الثلاثاء ١٢ مارس*
وقعت وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ممثلة في "الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية" احدى شركات الهيئة العربية للتصنيع وذلك بمقر الوزارة عقد تصميم وإنشاء ٤ مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ بطاقة 600 طن/ يوم بتكلفة 38.8 مليون يورو، وذلك ضمن مشروع تطهير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون المخلفات الصلبة الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية والممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليون يورو .

*الأربعاء ١٣ مارس*
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) في تشكيل آليات مجتمعية داعمة للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى الوحدات القروية المستهدفة بمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي  "حياة كريمة"، حيث قام فريق الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة وفريق برنامج الأغذية العالمي (WFP)  بتطوير دليل الاجراءات القياسية لتشكيل فرق التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى الوحدات القروية، كما تم تنفيذ المرحلة الأولي من برنامج التدريب والدعم الفني لمسئولي وكوادر الوحدات المحلية القروية والمراكز ومسئول التنمية الاقتصادية المحلية بدواوين عموم المحافظات.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 281 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي وافق خلاله علي عدة قرارات هامة من ضمنها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاق تمويل "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر"، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار، ويهدُف التعديل الثالث إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤، ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨% حتى ديسمبر ٢٠٢٣، ويستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

*الخميس ١٤ مارس*
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة جهود مبادرة "سند الخير" على مدار 95 أسبوعًا منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة في 31 مارس 2022 وحتى منتصف مارس الجاري، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى بعدد من المحافظات لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطنين وبخاصة من محدودي الدخل في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن المبادرة حققت حجم مبيعات يصل إلى 420,4 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الـ95 نظراً لإقبال المواطنين عليها لشراء السلع الأساسية خاصة قبل شهر رمضان المبارك ومع انطلاق أيام الشهر الكريم .

*الجمعة ١٥ مارس*
أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن جهود وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وباقي الجهات والوزارات الوطنية المعنية تكللت في إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة في يناير 2024 والتي سيتم بدء العمل بها على مستوي الجمهورية بداية من العام المالي 2024/2025، مضيفاً أنه تم وضع برنامج مخصص للتنمية الحضرية والريفية لتمكين الإدارة المحلية ولأول مرة من تنسيق كافة التدخلات العمرانية بشكل متكامل في مناطق التطوير الحضري والريفي وذلك من خلال تخطيط البيئة العمرانية للمدن والقرى بما يتناسب مع خصائص كل منها، وتحديد مناطق وأولويات التطوير العمراني بها، والتصميم والتنفيذ الجيد لمشروعات تحسين البيئة العمرانية.

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الإنفوجراف التنمية المحلية أنشطة وزارة التنمية المحلية هشام امنة

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