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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طالب ثانوي غرفا في ترعة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شاب بالمرحلة الثانوية مصرعه غرقا بقرية عزبة محمود التابعة لقرية ميت مرجا سلسيل بمركز الجمالية بالدقهلية.  

 تلقت مدير أمن الدقهلية،  إخطارا من  مركز شرطة الجمالية،  بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة البحر الجديد المارة امام عزبة محمود التابع لقرية ميت مرجا سلسيل دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث  الجمالية وقوات الإنقاذ النهري  الى مكان الواقعه وتم انتشال الجثمان ، و بالفحص تبين ان الجثة لشخص لطالب  17 عاما، بالصف الثالث الثانوي وته نقل جثمانه الى مستشفى الجمالية المركزي وبالفحص والتحرى تبين ان الشاب كان يسير على شاطئ الترعة تعثرت قدماه واختل توازنه وسط بالمياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتوفى غرقا ولم يتهم احد بالتسبب فى ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة للمتوفي ان سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولاتوجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللام بالواقعة وأخطرت النيابة العامة

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