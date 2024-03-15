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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للسنة الخامسة | مصري يتفوق على أبناء إيطاليا في علوم الميكاترونكس

حسن المير عضو مجلس
حسن المير عضو مجلس النواب

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بالتهنئة إلى الشاب المصرى مارك جرجس ابن محافظة المنيا والذى تفوق بجدارة على مستوى دولة إيطاليا في مجال علوم "الميكاترونكس" بحصوله على مدار خمس سنوات متتالية على مُعدل قياسي 100% مدة دراسة المنحة الدراسية المقدمة له من مؤسسة مصر الخير ليكون الطالب الوحيد في إيطاليا الأول فى هذا المجال العلمى الحديث الذي يعتبر مستقبل كل الصناعات خاصة الإليكترونيات والأنظمة الذكية وهندسة الطاقة والبرمجيات، كما قام مارك جرجس بتصميم المحطة اللوجستية لمرفق سككك حديد قطار إيطاليا للحاويات والبضائع وميكنتها ورقمنتها بالكامل.

كما وجه " المير " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للسفير بسام راضى سفير مصر بإيطاليا على استقباله للشباب المنياوى مارك جرجس وتأكيده على ان مارك جرجس هو نموذج للشباب المصرى النابغ الذين يمثلون ذخيرة الوطن وان هؤلاء من أبناء مصر هم ثروة مصر الحقيقية و"خزائن الارض" التى لا تنضب وقاطرة المستقبل.


وأعلن المهندس حسن المير اتفاقه التام مع تأكيد السفير بسام راضى على ان مصر بها كنوز من المواهب والنوابغ البشرية والأمر يتوقف على اكتشافهم وصقل مواهبهم موجهاً تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بالشباب المصرى ومطالباً من الحكومة البحث عن المواهب الشبابية المصرية فى مختلف المجالات


وكان السفير بسام راضي قد كرم الشاب مارك جرجس وقدم له شهادة تقدير باسم السفارة مؤكداً دعم السفارة الكامل له فى اى شيء يحتاجه من أى نوع.

حسن المير مجلس النواب لجنة القيم بالبرلمان مارك جرجس الميكاترونكس

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