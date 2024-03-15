الفنان العالمي دومينال جليسون يصل القاهرة لتصوير مشاهد فيلمه الجديد في الأهرامات

وصل مطار القاهرة الدولي، على متن طائرة مصر للطيران القادمة من دبلن الممثل والكاتب الأيرلندي الشهير، دومينال جليسون، لتصوير مشاهد من فيلمه الجديد فى العديد من المناطق والمعالم السياحية بالقاهرة والجيزة، ومنها منطقة الأهرامات.



وقام فريق عمل من العلاقات العامة بمصر للطيران بإستقباله وإنهاء إجراءات الوصول، حيث أكد الممثل العالمى على سعادته بزيارة مصر والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.