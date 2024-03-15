التعليم تنفي تعديل جدول الثانوية العامة.. وتقرر بدء امتحانات النقل والإعدادية 8 مايو 

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (الأحد ١٠ مارس - الخميس ١٤ مارس ٢٠٢٤) ويتضمن ما يلي:



مفاجآت سارة بشأن مسابقات المعلمين .. قريباً

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تفقدا سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل ١١ ألفا و ١١٤ وظيفة معلم مساعد للعام الثالث بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.



ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ على استعداد الجهاز لإعلان تفاصيل مسابقة شغل 18,886 وظيفة معلم مادة بالوزارة قريبا، بجانب الاستعداد لتنفيذ توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني بحيث يتم الالتزام بالخطة الموضوعة للسنوات الثلاث الاولى.



وناشد رئيس الجهاز الراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقات الأعوام الثلاثة، بالاستعداد جيدا والتقديم في المسابقة التكميلية التي سيعلن الجهاز بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم عن تفاصيلها شهر يونيو المقبل، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق، مؤكدا أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا

فتح باب التقدم بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.

وتوضح الوزارة أنه يمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:

１- الدخول على شروط الالتحاق (Instructions) عن طريق QR Code الخاص بها.

２- الدخول علي لينك التقديم (Register Now)من QR code الخاص بالتقديم.

３- ملء البيانات المطلوبة.

التعليم تنفي تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق ٢٢ يونيو للمواد المضافة للمجموع.



وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم ٤ مارس الجاري.

التعليم تبحث التوسع فى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفدا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك لاستعراض أوجه التعاون فى مجال التوسع فى مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"



وقال الوزير إنه انطلاقا من الحرص الدائم للقيادة السياسية على تطوير نظام التعليم وحرصا على تعزيز التفكير العلمي وتطوير المهارات التكنولوجية لدى الطلاب والطالبات في مرحلة مبكرة، فقد تبنت الدولة العمل على التوسع في منظومة تعلیم "STEM" عن طريق إنشاء المزيد من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، حيث من المستهدف إنشاء مدرسة واحدة على الأقل بكل محافظة من محافظات الجمهورية وفقاً للنموذج الحالي لهذه النوعية من المدارس الثانوية، بالإضافة إلى التوسع في تبنى استراتيجيات البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات في سنوات النقل بالتعليم العام.

وفى هذا الإطار، تم مناقشة الخطوات والإجراءات التنفيذية للتوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فى باقى المحافظات، من حيث توفير البنية التحتية، والأجهزة والمعامل، والإقامة، حيث سيتم تشغيل مدرسة بمحافظة شمال سيناء العام الدراسى المقبل، كما من المخطط انشاء ٨ مدارس أخرى بعدد من المحافظات.



بدء استعدادات إطلاق "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد"

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مع وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ لاستعراض كافة الاجراءات التحضيرية المتعلقة بإطلاق "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد".

وفى مستهل اللقاء، أشاد الوزير بالمشروعات الناجحة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وخاصة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، وكذلك مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى التعاون في التنمية المهنية للمعلمين، وإعداد "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد" في ظل عصر التحول الرقمي بما يتناسب مع نظام التعليم الجديد، وتحقيق متطلبات معلم الغد.



وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن نقابة المهن التعليمية تعد شريكًا أساسيًا في إطلاق هذه الوثيقة، فضلًا عن أهمية الحوار المجتمعي مع المعلمين حول الوثيقة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ووضعها فى الاعتبار.



قرار عاجل ببدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية ٨ مايو

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.



ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.

وتؤكد الوزارة عقد امتحانات نهاية العام الدراسي للدبلومات الفنية في موعدها المعلن بداية من يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى ٦ يونيو ٢٠٢٤.



كما تؤكد الوزارة عقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة وفقا للجدول المعلن بداية من يوم ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو المقبل.