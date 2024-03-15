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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دهسته سيارة .. مصرع فلاح بإحدى قرى الدقهلية

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لقى فلاح مصرعه إثر إصابته على يد سائق بقرية كتامة مركز طلخا محافظة الدقهلية وذلك بعد قيام المتهم بدهسه بسيارة نقل  اثناء تواجدهما بأرضه الزراعية لوجود خلافات مالية بينهما.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة طلخا  بمصرع "أشرف.ا.م."،43 عاما، فلاح ومقيم قرية كتامة دائرة المركز باشتباه نزيف بالبطن 

انتقل ضباط  مباحث مركز شرطة طلخا وبسؤال المصاب قبل وفاته اتهم "تامر. م. ا "،30عاما، سائق ومقيم قرية بطرة دائرة المركز بالاصطدام به وإحداث إصابته اثناء تواجدهما بأرضه الزراعية زمام قرية كتامة على إثر حدوث مشادة كلامية لوجود خلافات مالية بينهما.

تمكن ضباط  مباحث طلخا من ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

 

 

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