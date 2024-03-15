افتتاح 4 مساجد بالقليوبية في الجمعة الأولى من رمضان 2024

افتتح الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية 4 مساجد جديدة في مدن العبور وكفر شكر وطوخ تزامنا مع الجمعة الأولى من شهر رمضان 2024.



وقال وكيل وزارة الأوقاف في بيان له، إن المسجد الأول مسجد الصفا والمروة بالحي الرابع في مدينة العبور على مساحة 450 متر وبلغت التكلفة الاجمالية له ثلاثة ملايين جنيه.



أما المسجد الثاني مسجد الرضوان بالمنشأة الصغرى بمدينة كفر شكر حيث بلغت مساحته 800 متر والتكلفة الاجمالية له عشرة ملايين جنيه.



كما تم افتتاح المسجد الثالث بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ على مساحة حوالى 600 متر وتم عمل صيانة وترميم له بالكامل وتجديد دورة المياه وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف وبلغت تكلفته 2 مليون جنيه.



أما المسجد الرابع في قرية زاوية بلتان بطوخ حيث بلغت مساحته 500 متر وتم عمل صيانة وترميم للمسجد بالكامل وتوسعة إضافية وتجديد دورة المياه وفرشه بالسجاد الجديد بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.