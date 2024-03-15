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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شمس الكويتية : رمضان للعبادة والقراءة والطبخ وليس للدراما

شمس الكويتية
شمس الكويتية

صرحت الفنانة شمس الكويتية، مؤخراً بأنها لا تشاهد الدراما الرمضانية ولا تمتلك جهاز تليفزيون، وهو ما يعكس رغبتها في التركيز على العبادة والأمور الروحية.

وقالت شمس إن رمضان شهر العبادة والتقرب إلى الله، وأنها تفضل استغلال وقتها في القراءة والاطلاع على الكتب الدينية والثقافية، بالإضافة إلى ممارسة هوايتها المفضلة في المطبخ وإعداد أطباق رمضانية لذيذة.

ورأى بعض متابعي شمس أن قرار قضاء رمضان بعيدًا عن شاشات التليفزيون يختلف عن سلوك الكثير من الناس خلال شهر رمضان، حيث يزداد اهتمامهم بمشاهدة مسلسلات رمضان في هذا الشهر.

وأعلنت الفنانة الكويتية شمس مؤخراً عن إطلاق عطر حصري جديد يحمل توقيعها باسم “باي شمس”، ويأتي هذا العطر كخطوة استراتيجية جديدة من جانب شمس لتوسيع نطاق اهتماماتها وتقديم تجربة جديدة لجمهورها ومحبيها.

وعبرت الفنانة شمس عن سعادتها البالغة بهذا الإنجاز الجديد، وأكدت أن العطر يعكس شخصيتها وأسلوبها الفريد، وتعتبر هذا العطر تجسيداً للأناقة والفخامة، وتأمل أن ينال القبول والإعجاب من الجمهور ويصبح الاختيار المفضل لمحبي العطور.

ويعد إطلاق العطر للمطربة شمس الكويتية خطوة لتعزيز حضورها على الساحة الفنية وتميزها الفريد كفنانة متعددة المواهب، ويمثل توسعا في نطاق أنشطتها وعلامتها التجارية، وكواحدة من أبرز الشخصيات الفنية في منطقة الوطن العربي، ومن المتوقع أن يحظى العطر بإقبال كبير من الجمهور ويحقق نجاحاً تجارياً متميزاً، نظراً لشعبية شمس الكبيرة في الوطن العربي ومتابعتها الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب التسريبات فإن العطر الجديد قد يكون مصمماً خصيصاً لكل برج من الأبراج، حيث يتم توفير نسخة مخصصة لكل برج، كما يتم تضمين حجر كل برج في تصميم العطر مما يعزز الروابط بين العطر والبرج المقابل لمستخدمه، كما أنه متضمن رمز مميز يحمل الرقم 369 في تصميم العطر، والذي يرمز إلى عدة معاني حسب تفسيراته المختلفة، ويمكن ربطه بإيحاءات روحية أو رمزية أخرى، وتوفر هذه العناصر المميزة للعطر تجربة فريدة وشخصية للأفراد الذين يرغبون في استخدام عطر يناسب شخصيتهم وعلامات الأبراج والرموز التي يحملونها، مما يعزز الانتماء الشخصي ويضيف لمسة فريدة لتجربة استخدام العطر.

العطر المسمى “باي_شمس” #by_shams هو تعبير فني عن أنوثة شمس وجاذبيتها، ويتميز بمزيج فريد من روائح الأزهار والفواكه المنعشة، مما يجعله عطر متعدد الأبعاد مناسب لجميع الأوقات والمناسبات، ومن المقرر أن يتوفر العطر في الأسواق قريباً، حيث سيتم توزيعه عبر القنوات التجارية المعتمدة ونقاط البيع المختارة، وسيتم التعريف بخصائص العطر ومواصفاته الخاصة والفردية عبر القنوات التلفزيونية والرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يجذب العطر أنظار عشاق الموسيقى ومحبي المطربة شمس، كما سيعكس العطر جوهرها كفنانة محبوبة وموهوبة، ويمثل تجسيدا لأناقتها وجاذبيتها، ويعتبر إضافة قوية لمجموعة منتجاتها والتي تحمل إسمها.

 

أعمال شمس الكويتية 

من ناحية أخرى، تعمل المطربة شمس حاليا على تحضير ألبوم جديد يضم مجموعة من الأغاني المميزة، ومن المتوقع طرحه في خلال الفترة المقبلة بعد العيد، وينتظر جمهورها صدور الألبوم الجديد والاستماع إلى أعمالها الغنائية الجديدة.

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