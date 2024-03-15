أول تعليق من رئيس أتالانتا على مواجهة ليفربول في ربع نهائي الدوري الأوروبي

يرى لوكا بيركاسي، الرئيس التنفيذي لأتالانتا الإيطالي، أن ليفربول هو أفضل فريق بالدوري الأوروبي هذا الموسم، معتبرا أن فريقه لم يكن محظوظا بمواجهته في ربع النهائي، حسبما أسفرت القرعة التي أجريت اليوم الجمعة.

وقال بيركاسي، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "لم نكن محظوظين، لكن سيكون من دواعي سرورنا أن نواجه الأفضل.. ستكون (مدينة) بيرجامو والنادي فخورين للغاية باستضافة ليفربول، أحد أفضل أندية العالم.. نكن احتراما كبيرا لهم".

وسبق لأتالانتا أن واجه ليفربول، في موسم 2020-2021، لكن المباراة لعبت حينها خلف الأبواب المغلقة، بسبب فيروس كورونا.

وعن ذلك، صرح بيركاسي: "لقد شعرنا بخيبة أمل، لأن جماهيرنا لم تتمكن من رؤية بعض الأبطال الكبار على أرض الملعب.. لذا هذه فرصة ثانية، ونأمل أن يكون المشجعون مذهلين".

وواصل: "ليفربول يلعب كرة قدم مثيرة، لقد فعلوا أشياء غير عادية مع (المدرب) كلوب، وفازوا بكل شيء، ويمكنهم الفوز بالمزيد هذا الموسم.. من الواضح أن اللعب ضدهم سيكون فرصة لمعرفة كيفية عمل هذه الأندية الكبيرة".

وأتم: "هذا شيء استثنائي، لطالما حلمنا كمشجعين لأتالانتا بلعب هذه المباريات، في ملاعب مثل أنفيلد.. يجب أن نعيشها وكأنها ليلة استثنائية أخرى، لأن المنافسة تزداد صعوبة".