عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل نقل النواب: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة تحمل رسائل طمأنة بشأن الوضع الاقتصادى

وحيد قرقر
وحيد قرقر

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكاديمية الشرطة صباح اليوم الجمعة، مشيرا إلي أنها حملت عددا من  الرسائل الهامة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية وكذلك القضية الفلسطينية.

قال قرقر في تصريحات له اليوم، أن كلمة الرئيس جاءت مطمئنة للشعب المصرى علي قدرة الدولة في مواجهة  التحديات الاقتصادية، حيث قال الرئيس" بطمن الناس إن الأمور ماشية ومفيش أي مشكلة فيما يتعلق بالسلع الغذائية خاصة في ظل الإفراجات الجمركية الجارية”.

ثمن قرقر، إهتمام الرئيس بتفاصيل  الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتى استعرضها في كلمته اليوم، والتى وصفها بخطوات لتحسين الاقتصاد المصري وأن هناك مساعى لنكون على الطريق الصحيح بشأن الملف الاقتصادي، وأن الدولة المصرية تسير بخطي ثايتة نحو تخطي الأزمة الاقتصادية.

أكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الإجراءات الأخيرة تسببت في حالة من الاستقرار والهدوء في الشارع المصرى، بعدما كان بلغ ذروة القلق الاقتصادى بسبب عدم السيطرة علي الأسعار، مشيرا إلي أهمية الجهود الأخيرة المبذولة من الدولة ولاسيما صفقة الاستثمار في رأس الحكمة وتوفير الدولار بالبلاد.

أكد النائب وحيد قرقر، أن هناك دورا هاما علي الحكومة في متابعة الأسواق، وكذلك هناك دورا علي المواطنين في مواجهة تلك التحديات الاقتصادية، وهو مراعاة بعضهم البعض وعدم تخزين السلع أو السماح باستغلالهم، متابعا، وأيضا بالنسبة للتجار عليهم الالتزام بالضوابط وعدم استغلال الأزمة في تحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما ثمن وحيد قرقر، تأكيد الرئيس السيسي،  بأن الدولة حربصة علي اختيار أفضل العناصر  للحفاظ علي أمن الوطن.

النائب وحيد قرقر لرئيس عبد الفتاح السيسي اكاديمية الشرطة القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

ترشيحاتنا

شقيقة سائق أوبر توجه رسالة لأسرة حبيبة الشماع بعد وفاتها .. فيديو

5 آلاف جنيه.. هدية عمرو الليثي لبائعة جرجير عمرها 75 عاما

هل صلاح جاهز لمواجهة مانشستر يونايتد.. يورجن كلوب يكشف عن التشكيل

استبعاد النجوم| نجم سيراميكا كليوباترا يزين قائمة الجزائر

الهلال أمام أهلي جدة.. مفاجأة غير متوقعة في ضحايا رامز جاب من الآخر

الحشاشين يتصدر الترند| المسلسل يكشف أخطر طائفة بالتاريخ.. تابعه لهذه الأسباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 45| إطلالات أثارت الجدل لـ لقاء الخميسي

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

من غير حرمان.. طرق فعالة تجنب زيادة الوزن في رمضان

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "إمبراطورية ميم"

فيديو

سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ