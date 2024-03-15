مسئول أوكراني: روسيا لن تكون حاضرة في قمة السلام العالمية الأولى

أكد إيهور جوفكفا، المستشار الدبلوماسي للرئيس الأوكراني، اليوم الجمعة أن أوكرانيا لديها موقف واضح مفاده أن روسيا، التي تنتهك كافة القواعد الدولية والمعايير الإنسانية، لن تشارك في قمة السلام العالمية الأولى، والدول التي تريد حقاً تحقيق نتائج في هذه القمة تشاركها في هذا الموقف.

جاء تصريح جوفكا لوكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية ردا على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال فيه إن خطط السلام دون مشاركة روسيا "لن تسفر عن أي نتائج".

أضاف المستشار الدبلوماسي للرئيس زيلينسكي "أن أوكرانيا لديها موقف واضح للغاية، وهو لا يتغير، رغم التصريحات التي يتم الإدلاء بها، ليست كثيرة منها بالمناسبة، لكنها موجودة".

أشار إلى أن "الانتهاكات التي تتجاوز جميع القواعد الدولية على الإطلاق، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد السلوك الإنسانية، لن تكون بالتأكيد في قمة السلام العالمية الافتتاحية الأولى".