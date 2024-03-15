تاريخية وصعبة.. ليفربول يتوجه إلى أولد ترافولد استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية المواجهة الحاسمة بين نادي ليفربول ومانشستر يونايتد، الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما علق نجم الريدز على تلك المواجهة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه بعد أسبوع من التعادل 1 - 1 مع مانشستر سيتي، يتوجه فريق ليفربول، بقيادة المدرب يورجن كلوب، لأولد ترافورد، لمواجهة مانشستر يونايتد، بحثاً عن الاستمرار في المنافسة على الألقاب الأربعة المتاحة التي ينافس عليها الفريق.

وبدأ مانشستر يونايتد في استعادة مستواه، حيث حقق 8 انتصارات وخسر مباراتين فقط في آخر 11 مباراة، بعد أن كانت نتائجه متذبذبة في النصف الأول من الموسم، وهذا ما يجعل مباراة دور الثمانية أكثر إثارة.

وعند سؤاله عن العلاقة التنافسية، قال فان دايك مدافع نادي ليفربول: «قوية جداً.. ليس فقط في المباراة نفسها، ولكن فترة التحضير بأكملها تعدّ مباراة خاصة، ولكني أحب المشاركة في مثل هذه النوعية من المباريات».

وأضاف: «دائماً ما تكون مبارياتنا أمامهم صعبة، وأتوقع مباراة صعبة يوم الأحد أيضاً».

وأردف: «إنهم يجدون طرقاً للفوز، ولكني أركز على ما يجب علينا فعله أثناء مواجهتهم.. دائماً ما تكون المباراة صعبة وحامية».

وأكد: «تاريخ المباريات بين أكبر ناديين في إنجلترا، يشهد مزيداً من التوقعات والضغوط، ولكن لم لا نذهب للملعب ونستمتع بالمباراة، ونلعب بطريقتنا، ونتمنى الصعود للدور التالي».

وأصبح المصري محمد صلاح، أول لاعب في تاريخ النادي يسجل 20 هدفاً في 7 مواسم متتالية.

يذكر أن مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي تمكن في آخر 55 مباراة من منع ليفربول من تسجيل أهداف، بعدما قدم عرضاً دفاعياً رائعاً في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بملعب أنفيلد في ديسمبر الماضي.