سمية الخشاب عن مسلسل بـ 100 راجل : تعبني .. فيديو

تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن مسلسلها الجديد بـ 100 راجل، الذي يعرض حاليًا على قناة صدى البلد، ويشارك في موسم مسلسلات رمضان 2024، حيث تقدم دور غالية.

أكدت سمية الخشاب في حديثها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت المعروض على قناة صدى البلد، أن شخصية غالية التي قدمتها في مسلسل بـ 100 راجل اتعبتها نفسيًا، حيث أنها تقمصت الدور بشكل كبير بكل أوجاعه.

وتابعت سمية الخشاب أن الكثير من المشاهدين تحدثوا معها بعد عرض مشهد المقابر والمشاهد المؤثرة في مسلسل بـ 100 راجل، وقالوا إنهم تأثروا بشكل كبير، مشيرة إلى أن الشعب المصري يحب مثل هذه الأعمال.

الابطال

واختتمت كلامها أن المسلسل مليء بالأبطال، وكل ممثل بطل في دوره وأشادت بالفنان محمد القس حيث قدم الشخصية الصعيدية بشكل رومانسي.



