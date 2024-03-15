سمية الخشاب تشيد بفريق عمل بـ 100 راجل.. وتؤكد عودتها للبطولة المطلقة| فيديو

أشادت الفنانة سمية الخشاب بفريق عمل مسلسل بـ 100 راجل، والذي يُعرض الساعة 9 مساءً على شاشة قناة صدى البلد يوميًا خلال موسم دراما رمضان 2024.

أشارت سمية الخشاب، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «الفنان محمد عبد العظيم عامل دور جبار، والفنان محمد رضوان هايل، والفنان محمود عبد المغني مختلف جدًا في المسلسل عن أي مسلسل تاني، والفنانة هالة فاخر بركة المسلسل، ونانسي صلاح عاملة دور فتاة شعبية جميلة وبحبها على المستوى الشخصي، وسماء إبراهيم عاملة دور حلو جدًا، وهي ممثلة عظيمة وبحبها جدًا ومنورة المسلسل، وإبراهيم السمان ممثل شاطر جدًا».

أكدت سمية الخشاب على أن مسلسل «بـ 100 راجل» بمثابة عودة للبطولة المطلقة بموسم رمضان، التي ابتعدت عنها خلال السنوات الماضية بسبب عدم التركيز، وتوجهت بالشكر إلى مخرج المسلسل إبرام نشأت؛ لأنه من أقنعها بالعودة والمشاركة بموسم دراما رمضان 2024.

احداث المسلسل

تعرض أحداث مسلسل بـ 100 راجل على قناة صدى البلد في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يتشوق الجمهور للحلقات الجديدة من العمل.

بينما يعاد عرض مسلسل بـ 100 راجل على قناة صدى البلد 2 في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر.



