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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المنشد الديني محمد نشأت.. سعد الصغير يجهّز مفاجآت لجمهوره

برنامج سعد الصغير
برنامج سعد الصغير

يحل اليوم الجمعة المنشد الدينى محمد نشأت ضيفا على برنامج خيمة سعد الذى يقدمه الفنان سعد الصغير على قناة الشمس في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وقدم عدد من الابتهالات الدينية خلال الحلقة منها طلع البدر علينا وقمر سيدنا النبي وغيرها .

ويستضيف سعد الصغير، خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات، وأعرب سعد الصغير، عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

 

أعمال سعد الصغير 

وطرح سعد الصغير، مؤخرا أغنية شارع شريف كما طرح اغنية  هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية "يابت يلا"، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وتم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن أغانى سعد الصغير "أصحي .. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم" ، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و "ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و "عسل أبيض" .
وكانت آخر أعمال سعد الصغير مسرحية "كازانوفا"، وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة

سعد الصغير الفنان سعد الصغير محمد نشأت اعمال سعد الصغير الإبتهالات الدينية

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