عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الدورة الرمضانية لـ«مُستقبل وطن» بالإسكندرية

انطلاق الدورة الرمضانية
انطلاق الدورة الرمضانية لمستقبل وطن بالإسكندرية

انطلقت على ملاعب نادي الجيش بمنطقة المراغى، فاعليات الدورة الرمضانية التي تنظمها أمانة حزب مُستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، ويتنافس فيها فرق شبابية تمثل مراكز وأقسام المحافظة وسط حماس كبير للظفر بلقب البطولة التي تنظمها أمانتي الشباب والثقافة والفنون والرياضة بأمانة محافظة الاسكندرية.

وشهد اليوم الأول البطولة فوز فريق مركز شباب خورشيد بخمس اهداف مقابل هدفين على حساب فريق الدياش اولد، وكذلك فاز فريق المهاجرين على فريق النخل اولد باربع اهداف مقابل ثلاثة أهداف، وبعد مباراة بين فريقي الدياش والشركة فرست انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

جاء ذلك بحضور الاستاذ أحمد رأفت الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، كريم حسن، أمين الشباب بمحافظة الإسكندرية، ورامي ياسين، أمين الإعلام بمحافظة الإسكندرية، والمهندس رمضان بطيئة، أمين امانة قطاع الأعمال بالمحافظة، والمهندسة آمنة الطرابلسي، أمينة أمانة شئون الثقافة والفنون والرياضة بالإسكندرية.

خلال رمضان|محافظ الإسكندرية يُشدّد على ردع كافة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق.. صور

وقال كريم حسن ، أمين شباب حزب مُستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، إنه وفقًا لتوجيهات النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية والنائب خالد شلبى، أمين تنظيم المحافظة، انطلقت أولى مباريات الدورة الرمضانية التي تنظمها أمانة الحزب بالإسكندرية، وسط أجواء تنافسية بين شباب الحزب.

وأكد رامي ياسين، أمين إعلام حزب مُستقبل وطن بالإسكندرية، أن اليوم شهد أجواءً من الحماس و الروح الرياضية بين جميع الفرق المُشاركة، كما أشاد جميع الجماهير الحضور بدور حزب مُستقبل وطن في التنظيم الرائع للظهور بمظهر لائق ومُشرف، علاوة على أن أعضاء اللجنة المُنسقة للدوري يبذلون قصارى جهدهم لاستكمال هذا الحدث الرياضي المُبهر ، إيمانًا بدور حزب مُستقبل وطن في تشجيع الرياضة و الشباب المُشاركين.

وأوضح المهندس رمضان بطيئة،أمين أمانة قطاع الأعمال بالمحافظة، أن المُباربات كانت مليئة بالمنافسة، حيث شهدت تنافسًا بين اللاعبين والجماهير ايضًا؛ حيث استمتع الحاضرون بمهارات اللاعبين وروح الفرق الرائعة.

وأشارت المهندسة آمنة الطرابلسي، أمينة أمانة شئون الثقافة والفنون والرياضة، إلى أن البطولة الرمضانية تأتي ضمن الفاعليات الرياضية التي يحرص عليها حزب مستقبل وطن دعمًا للشباب وتعزيزًا للتنافس الشريف بالمسابقات والبطولات الرياضية.

الاسكندرية مستقبل وطن محافظة الاسكندرية الروح الرياضية الثقافة والفنون التعادل الايجابي الدورة الرمضانية الممارسات الاحتكارية حزب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

شقيقة سائق أوبر توجه رسالة لأسرة حبيبة الشماع بعد وفاتها .. فيديو

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

ترشيحاتنا

الحل في القاهرة .. هل تستضيف مصر البرهان وحميدتي لإنهاء الأزمة السودانية؟

«عمرو دياب هو اللي قرر كده».. شيرين رضا: بنتي بتصرف على نفسها في لندن

شيرين رضا: «نور» ترفض دعمي أو مساعدة عمرو دياب في الترويج لحسابها على إنستجرام

إصابة وتهديد وصراخ.. رامز جلال يوقع نجمي أهلي جدة والهلال

بشرى سارة.. خالد سعد: انخفاض أسعار السيارات واختفاء الأوفربرايس

رونالدو وماني يقودان هجوم النصر لمواجهة أهلي جدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة حسن باشا لسفرة مميزة في رمضان

حلويات رمضان| طريقة عمل القطايف في البيت

في عيد ميلادها الـ 45| إطلالات أثارت الجدل لـ لقاء الخميسي

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

فيديو

سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ