انطلاق الدورة الرمضانية لـ«مُستقبل وطن» بالإسكندرية

انطلقت على ملاعب نادي الجيش بمنطقة المراغى، فاعليات الدورة الرمضانية التي تنظمها أمانة حزب مُستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، ويتنافس فيها فرق شبابية تمثل مراكز وأقسام المحافظة وسط حماس كبير للظفر بلقب البطولة التي تنظمها أمانتي الشباب والثقافة والفنون والرياضة بأمانة محافظة الاسكندرية.

وشهد اليوم الأول البطولة فوز فريق مركز شباب خورشيد بخمس اهداف مقابل هدفين على حساب فريق الدياش اولد، وكذلك فاز فريق المهاجرين على فريق النخل اولد باربع اهداف مقابل ثلاثة أهداف، وبعد مباراة بين فريقي الدياش والشركة فرست انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

جاء ذلك بحضور الاستاذ أحمد رأفت الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، كريم حسن، أمين الشباب بمحافظة الإسكندرية، ورامي ياسين، أمين الإعلام بمحافظة الإسكندرية، والمهندس رمضان بطيئة، أمين امانة قطاع الأعمال بالمحافظة، والمهندسة آمنة الطرابلسي، أمينة أمانة شئون الثقافة والفنون والرياضة بالإسكندرية.

وقال كريم حسن ، أمين شباب حزب مُستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، إنه وفقًا لتوجيهات النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية والنائب خالد شلبى، أمين تنظيم المحافظة، انطلقت أولى مباريات الدورة الرمضانية التي تنظمها أمانة الحزب بالإسكندرية، وسط أجواء تنافسية بين شباب الحزب.

وأكد رامي ياسين، أمين إعلام حزب مُستقبل وطن بالإسكندرية، أن اليوم شهد أجواءً من الحماس و الروح الرياضية بين جميع الفرق المُشاركة، كما أشاد جميع الجماهير الحضور بدور حزب مُستقبل وطن في التنظيم الرائع للظهور بمظهر لائق ومُشرف، علاوة على أن أعضاء اللجنة المُنسقة للدوري يبذلون قصارى جهدهم لاستكمال هذا الحدث الرياضي المُبهر ، إيمانًا بدور حزب مُستقبل وطن في تشجيع الرياضة و الشباب المُشاركين.

وأوضح المهندس رمضان بطيئة،أمين أمانة قطاع الأعمال بالمحافظة، أن المُباربات كانت مليئة بالمنافسة، حيث شهدت تنافسًا بين اللاعبين والجماهير ايضًا؛ حيث استمتع الحاضرون بمهارات اللاعبين وروح الفرق الرائعة.

وأشارت المهندسة آمنة الطرابلسي، أمينة أمانة شئون الثقافة والفنون والرياضة، إلى أن البطولة الرمضانية تأتي ضمن الفاعليات الرياضية التي يحرص عليها حزب مستقبل وطن دعمًا للشباب وتعزيزًا للتنافس الشريف بالمسابقات والبطولات الرياضية.