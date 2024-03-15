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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد القس يكشف عن صعوبات واجهته في دور الصعيدي بمسلسل بـ100 راجل.. فيديو

الفنان محمد القس
الفنان محمد القس

تحدث الفنان السوري محمد القس، عن الصعوبات التي واجهته أثناء التحضير لشخصية المعلم صقر الصعيدي، الذي يقدمها ضمن أحداث مسلسل بـ 100 راجل، والذي يُعرض الساعة 9 مساءً على شاشة قناة صدى البلد يوميًا خلال موسم دراما رمضان 2024.

وأشار محمد القس، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، والمذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه شاهد كمتفرج شخصيات صعيدية قدمها فنانين غير مصريين مثل الفنان جمال سليمان والفنان منذر رياحنة، بخلاف نجوم الفن المصري في الضوء الشارد، وأن ما شجعه للدور أن لديه خلفية عن اللهجة السورية والسعودية، واللهجة الصعيدية بها كلمات مشتركة من بين الإثنين، مثل: «الـ ق تنطق ج - قال جال، قلنا جلنا»، وأنه في الوضع الطبيعي يتكلم بثلاث لهجات :«السورية، السعودية، والمصرية».

وكشف محمد القس، أنه كان متخوفًا من الدخول في مقارنات، لأنه يقدم شخصية صعيدية لشخص يعيش في القاهرة وليس عمدة في قرية، فمن الطبيعي أن يتحدث بالصعيدي تارة نسبةً لأصله، ويتحدث تارة أخرى بالعامية لأنه يقيم في القاهرة منذ 30 سنة فطبيعي تخرج منه كلمة ليست صعيدية، بالرغم من أنه يفتخر بأنه صعيدي بالنسبة لشخصية صقر.

ويجسّد محمد القس ضمن أحداث مسلسل بـ 100 راجل، شخصية المعلم صقر، تاجر سلاح ولكنه شخص جيد يميل للعدل أكثر من الظلم، يحب زوجته جدًا بالرغم من أنها أكبر منه بالسن، ويظن البعض أنه تزوجها بسبب أموالها، ولكن تحدث له صدمات تختبر صداقاته وعلاقته بمن حوله.

موعد عرض مسلسل بـ 100 راجل

تعرض أحداث مسلسل بـ 100 راجل على قناة صدى البلد في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث يتشوق الجمهور للحلقات الجديدة من العمل.

بينما يعاد عرض مسلسل بـ 100 راجل على قناة صدى البلد 2 في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مصر.

 

الإعلامية شيرين سليمان التاسعة مساء السورية الضوء الشارد الفنان منذر رياحنة الفنان جمال سليمان

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