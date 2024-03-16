شقة ووظيفة.. بشرى سارة للأسر ذات الابن الواحد

أحال مجلس النواب خلال الفترة الماضية، مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

ووفر مشروع قانون عدد وافر من المزايا والمكتسبات للأسر ذات الأبن الواحد حيث نصت على المادة 4 على أنه عندما يبلغ الابن الواحد أو الابنة الواحدة من الخامسة والعشرين يكون له حق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط على 30 سنة دون فوائد بأقل قسط متاح بنظام تمويل عقاري بنكي.

فيما نصت المادة الخامسة على أن يكون للابن الواحد او الابنة الواحدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله او مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة

وتحدد نسبة في الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد او الابنة الواحدة للأسرة في حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة، وفقا للمادة السادسة

ونصت المادة السابعة على انه يحق للابن الواحد او للابنة الواحدة أولوية الالتحاق المجاني بأي دورات تأهيلية أو دراسية تنظمها أي من الأكاديميات او الهيئات او الوزارات او المؤسسات التابعة للدولة ضمن نسبة تحددها الدولة.