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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: دور مصر محوري في القضية الفلسطينية

غزة
غزة

أشاد النائب ياسر الهواري، بدور الدولة المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الدور المصري محوري في هذا الأمر لأهالي قطاع غزة، كما ظهر في عمليات إنزال المساعدات بشمال القطاع.

أضاف الهواري، في تصريحات تلفزيونية، أن مصر تعمل على إيقاف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن غزة تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة، ومصر هى المتنفس الوحيد لأهالي غزة، و التي تقدم كل ما هو ممكن ومتاح في سبيل إدخال المساعدات، مشيرًا إلى إشادة إسبانيا والدول الغربية بالموقف المصري لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما أشاد بمواقف الدول العربية، وبينها الإمارات العربية المتحدة، وتكثيفها المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال شهر رمضان المبارك، من خلال مبادرات تنفذها الجهات الإماراتية المعنية بتقديم العمل الإنساني. 

وأشار إلى أهمية هذه المبادرات والمساعدات ودورها في تغطية مجالات المساعدات الإغاثية والإنسانية من المأكل والمعيشة، والرعاية الصحية والاحتياجات، تخفيف معاناة المدنيين في القطاع بوتيرة متسارعة ومنسقة نتيجة للأزمة الإنسانية المتفاقمة، والعمل على الحد من تداعياتها السلبية خصوصاً على الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.

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