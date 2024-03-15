ثغرة أمنية تمكن اللصوص من سرقة سيارات تسلا بسهولة

تمكن فريق من الباحثين في شركة Mysk من اكتشاف ثغرة أمنية جديدة في أسطول سيارات Tesla، تهدد بتعريض مستخدمي السيارات لخطر الاختراق والسرقة.

ووفقًا لتقرير البحث الذي نُشر مؤخرًا، يتيح الهجوم الجديد استخدام تقنيات هندسة اجتماعية لاختراق النظام الأمني للسيارات، مما يتيح للمهاجمين الحصول على تفاصيل حساسة وإنشاء مفاتيح لفتح السيارات.

تعتمد الثغرة على خداع السائقين من خلال استخدام جهاز صغير يشبه تماجوتشي يُعرف باسم Flipper.

يقوم Flipper ببث شبكة لاسلكية تحاكي شبكة Supercharger wireless التي يستخدمها سائقو Tesla للاتصال بالإنترنت في محطات الشحن.

عندما يحاول السائق الاتصال بالشبكة المزيفة، يتم توجيهه إلى بوابة أسيرة مزيفة تظهر وكأنها من Tesla، حيث يتم جمع معلومات الاعتماد الشخصية بشكل غير مشروع.

ومن المخاطر المحتملة لهذه الثغرة الأمنية هو احتمالية استغلال المعلومات المسروقة لسرقة السيارات أو الوصول غير المصرح به إليها عن بُعد.

ومن المهم التأكيد على مستخدمي سيارات Tesla توخي الحذر وتجنب الاتصال بشبكات لاسلكية مشبوهة، والبقاء على اطلاع دائم على أحدث التطورات في مجال أمان السيارات المتصلة بالإنترنت.

وفي الوقت نفسه، توجهت الأنظار نحو شركة Tesla لتقديم تحديثات أمانية لسياراتها لسد الثغرة وحماية مستخدميها من هذا النوع من الهجمات المتطورة.