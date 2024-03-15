عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ثغرة أمنية تمكن اللصوص من سرقة سيارات تسلا بسهولة

سرقة تسلا
سرقة تسلا

تمكن فريق من الباحثين في شركة Mysk من اكتشاف ثغرة أمنية جديدة في أسطول سيارات Tesla، تهدد بتعريض مستخدمي السيارات لخطر الاختراق والسرقة. 

ووفقًا لتقرير البحث الذي نُشر مؤخرًا، يتيح الهجوم الجديد استخدام تقنيات هندسة اجتماعية لاختراق النظام الأمني للسيارات، مما يتيح للمهاجمين الحصول على تفاصيل حساسة وإنشاء مفاتيح لفتح السيارات.

تعتمد الثغرة على خداع السائقين من خلال استخدام جهاز صغير يشبه تماجوتشي يُعرف باسم Flipper. 

يقوم Flipper ببث شبكة لاسلكية تحاكي شبكة Supercharger wireless التي يستخدمها سائقو Tesla للاتصال بالإنترنت في محطات الشحن. 

عندما يحاول السائق الاتصال بالشبكة المزيفة، يتم توجيهه إلى بوابة أسيرة مزيفة تظهر وكأنها من Tesla، حيث يتم جمع معلومات الاعتماد الشخصية بشكل غير مشروع.

ومن المخاطر المحتملة لهذه الثغرة الأمنية هو احتمالية استغلال المعلومات المسروقة لسرقة السيارات أو الوصول غير المصرح به إليها عن بُعد. 

ومن المهم التأكيد على مستخدمي سيارات Tesla توخي الحذر وتجنب الاتصال بشبكات لاسلكية مشبوهة، والبقاء على اطلاع دائم على أحدث التطورات في مجال أمان السيارات المتصلة بالإنترنت.

وفي الوقت نفسه، توجهت الأنظار نحو شركة Tesla لتقديم تحديثات أمانية لسياراتها لسد الثغرة وحماية مستخدميها من هذا النوع من الهجمات المتطورة.

تسلا سرقة سيارات سيارات تسلا ثغرة أمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

شقيقة سائق أوبر توجه رسالة لأسرة حبيبة الشماع بعد وفاتها .. فيديو

التعليم في أسبوع| تعديل موعد امتحانات الترم الثاني مرتين بسبب أعياد المسيحيين .. وفصل الطلاب المتغيبين عن مدارسهم وحرمانهم من أعمال السنة

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

موضوعات متعلقة

خالد سعد: الدولة تتوجه نحو صناعة السيارات بدلا من استيرادها

بشرى سارة.. خالد سعد: انخفاض أسعار السيارات واختفاء الأوفربرايس

بعد 30 عامًا.. استعادة سيارة سباق مسروقة| لن تصدق حالتها

في ثوان .. أسرع خدعة للتخلص من الشبورة على زجاج السيارة

بتتحول سرير وطيارة.. شاهد أغرب السيارات الصينية

عروض رمضان السعودية | كيف تحصل على سيارة بكل سهولة؟

10 أسئلة مهمة عليك طرحها قبل شراء سيارة مستعملة

بعد فشل توقعات الشركة.. أرخص سيارة مرسيدس تعود من جديد

ترشيحاتنا

عزة مصطفى: مؤسسة أبو العينين الخيرية تقدم 9500 وجبة إفطار وسحور يوميا

كلنا معاك وبندعيلك| رسالة عاجلة من جهازي المنتخبين الأول والأولمبي لـ«أحمد رفعت»

كرتونة البيض بـ 145 جنيهًا.. عروض مميزة بمنافذ وزارة الزراعة

فتح: ليس من حق حماس تحديد أولويات فلسطين بعد تسببها في احتلال غزة

مكانك في المنتخب محجوز.. حسام حسن يوجه رسالة مؤثرة إلى أحمد رفعت

حرب تايوان تقترب.. البنتاجون يخطط لتشكيل أسطول بحري من الطائرات دون طيار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثغرة أمنية تمكن اللصوص من سرقة سيارات تسلا بسهولة

مش محتاجة لمهارات خاصة .. جددى سفرتك بطريقة عمل الكنافة بقمر الدين

أزمة حلمي بكر على صفيح ساخن| مصطفى كامل يخرج عن صمته.. وأرملة الموسيقار تعلق

أطعمة تسبب الصداع منها أكلة مصرية شهيرة.. ابتعدوا عنها

فيديو

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

مولعة الساحل الشرير.. الحبس عامين لـ راقصة مصرية شهيرة بسبب حركتها المثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ