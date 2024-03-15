الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد فيلق القدس والحوثيين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة 15 مارس 2024، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد إيران وميليشيات الحوثي في اليمن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيان واحد وسفينة واحدة لدعمهما فيلق القدس الإيراني والحوثيين".

وأضاف "ميللر" عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "نظل ملتزمين بمكافحة تمويل الإرهاب وتعطيل النشاط التجاري غير المشروع".

يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في منطقة البحر الأحمر، بعد شن الميلشيات الحوثية هجمات ضد السفن المارة بالممر البحري العالمي، ويتلقى الحوثيين دعم من إيران.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، هددت مجموعة دول السبع، إيران بفرض "عقوبات إضافية شديدة عليها في حال أرسلت صواريخ بالستية الى روسيا".

وجاء في البيان المشترك للولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان: "إذا بدأت إيران إرسال صواريخ بالستية أو تقنيات مرتبطة بها إلى روسيا، سنكون مستعدين للاستجابة بطريقة سريعة ومنسقة، ويشمل ذلك فرض عقوبات إضافية شديدة".

وأضاف البيان: "نحن قلقون جدا بشأن التقارير التي تفيد بأن إيران تدرس نقل مثل هذه الأسلحة إلى روسيا، بعدما زودتها بمسيرات تستخدم في هجمات متواصلة ضد المدنيين في أوكرانيا"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله: "إن أحد خيارات العقوبات التي درسناها داخل مجموعة السبع هو وقف رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى أوروبا".