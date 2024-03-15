بنتلي ورولز رويس.. عصابة تستولى على سيارات بـ8 ملايين دولار بالمملكة المتحدة

في سلسلة سرقات سيارات مذهلة، تمكنت عصابة في المملكة المتحدة من سرقة أكثر من 50 سيارة فاخرة بقيمة تقدر بحوالي 8 ملايين دولار خلال العام الماضي.

استخدمت العصابة جهازًا مبتكرًا يسمى "الجهاز الرئيسي" الذي سمح لهم بالاقتحام والسطو على سيارات من طرازات رولز رويس، بنتلي، رينج روفر وألفا روميو دون الحاجة إلى المفاتيح.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة ساري العصابة وهي تعمل على فتح سيارة بنتلي فضية اللون بسهولة، مما أثار القلق بشأن أمان السيارات الفاخرة.

وبعد التحقيقات، تم إدانة بيري لوفجوي (29 عامًا) ولوك جاكسون (28 عامًا) وبيلي هاريسون (30 عامًا) وهاري سيلز (28 عامًا) بتهم التآمر للسرقة والحصول على ممتلكات بطرق غير قانونية، حيث حكم عليهم بالسجن لمدة 12 عامًا ونصف العام.

ووصف ضابط التحقيق، المحقق كونستابل مات إيرل، دافع العصابة بأنه "الجشع الخالص"، مشيرًا إلى التأثير المالي الهائل لسرقاتهم.

وأعرب الضابط عن الرضا بتقديم العصابة إلى العدالة، مؤكدًا أنهم سيواجهون عواقب أفعالهم خلف القضبان.

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