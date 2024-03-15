أصم ناطق من ذوي الهمم: ترجمة المسلسلات بلغة الإشارة مبادرة جميلة من الشركة المتحدة.. فيديو

استضاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، رامز عباس أصم ناطق من ذوي الهمم.

وقال رامز عباس،: "لم أدخل سينما في أي يوم"، مضيفا: "من الممكن أن أرى فيلم وفيه ترجمة نصية وأفهم من الكلام وكواليس الكلام".

أضاف رامز عباس أصم ناطق من ذوي الهمم،: "مترجم لغة الإشارة يحاول أن يقرب المعنى الذي يسمعه للأصم"، متابعا: "أتابع المسلسلات المترجمة بلغة الإشارة في رمضان هذا العام ومنها مسلسل عتبات البهجة".

وتابع رامز عباس أصم ناطق من ذوي الهمم،: "ترجمة المسلسلات بلغة الإشارة مبادرة جميلة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

