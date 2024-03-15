لوقف إطلاق النار في غزة.. «CNN» تكشف موقف إسرائيل من مفاوضات الدوحة

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة عن موقف إسرائيل من المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل.

وأوضحت "سي إن إن" نقلا عن مسئول إسرائيلي، أنه من المرجح أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى الدوحة، مطلع الأسبوع المقبل، لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه، إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع، مساء غد السبت، لمناقشة وصياغة المبادئ التوجيهية للوفد.

وأضاف أن سبب توجه الوفد إلى الدوحة؛ هو أنه تم أخيرا تلقي رد من حركة "حماس"، وتوقع أن تكون المفاوضات "صعبة للغاية".

وأشار مسؤول إسرائيلي ثان، تحدث لـCNN، إلى أن بلاده ستتخذ قرارا بحلول نهاية السبت، بشأن نطاق التفويض الممنوح لفريق التفاوض وستأذن للوسطاء بتعزيز المفاوضات غير المباشرة مع "حماس"

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال إن "حماس تواصل التمسك بمطالب غير واقعية"، لكنه سيتم إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة لإجراء مزيد من المفاوضات.