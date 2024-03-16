جامعة عين شمس في أسبوع| مائدة رحمن بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ... ندوة توعوية بمخاطر الإنترنت وكيفية الحماية

جامعة عين شمس:

مائدة رحمن بالتعاون مع صندوق تحيا مصر طوال رمضان

"الأمان فى زمن الكيبورد" ندوة توعوية بمخاطر الإنترنت وكيفية الحماية

" من أجل الوقاية و العلاج الأمثل للكلى" ندوة بكلية الطب جامعة عين شمس



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها جامعة عين شمس تقيم " مائدة الرحمن" بدار الضيافة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر اعتبارا من السبت وطوال أيام شهر رمضان المبارك..







تعزيزا لقيم التكافل الاجتماعي ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك ، تقيم جامعة عين شمس بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، "مائدة الرحمن" اعتبارا من غدا السبت الموافق ١٦ مارس وطوال أيام شهر رمضان المبارك بدار ضيافة الجامعة ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتعكس هذه المبادرة الإنسانية الجهود الجادة للجامعة وشركائها في خدمة المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتسلط الضوء على القيم النبيلة التي يتحلى بها المجتمع المصرى لتعزيز التضامن الاجتماعي.





نظمت وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس ، بالتعاون مع كلية الآداب ندوة بعنوان "الأمان في زمن الكيبورد "' ، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة واحتفالا بشهر المرأة (مارس) من كل عام ، تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د حنان كامل عميد كلية الآداب .

بحضور السادة الوكلاء: أ.د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أ.د حاتم ربيع وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث و ا.د حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات.

أثنت ا.د حنان كامل ، عميد الكلية ، على الجهود المبذولة من وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة في تقدم الدعم والندوات التوعوية لحماية الطلاب والطالبات من مخاطر العنف وخاصة العنف الالكتروني .

اعربت أ.د هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف عن شكرها لكلية الآداب على الاستضافة ، مؤكدة على حرص الكلية على نشر ثقافة الوعى وتعزيز سياسة الحماية التي تتبناها الجامعة، واكدت على أهمية الندوة للطلاب والطالبات للتعرف علي أنواع العنف السبراني وماهي المخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال استخدام الانترنت .

وأشاد أ.د محمد ابراهيم بدور الجامعة في تحقيق الدعم بالإضافة لدور وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف وضرورية توعية الطلبة والطالبات بالمخاطر المحيطة بهم ومن أبرزها حاليا التعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي والإسراف في استخدامها، مؤكدا علي أهمية أن يكون الطالب على وعي كامل ويقظه عند استخدام هذه الوسائل وأن يستخدمها الاستخدام الايجابي وبحذر شديد.

وأثني أ.د حاتم ربيع وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث على الدور الأكاديمي والثقافي والتوعوي للجامعة، وكذلك حرصها على نشر الوعي الثقافي وتوفير بيئة أمنه للطلبة والطالبات ، ووجه إلى ضرورة الحذر في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كما تناول مخاطر العنف السيبراني والحياة الإلكترونية .

وتحدثت أ.د سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس عن الابتزاز الالكتروني وكيفية مواجهته، وأشارت لشعار القرن ال٢١ المتعارف علية داخل المجتمع هو ( انا خائف ) رغم توفير مستلزمات الامن والامان الموجودة وذلك نتيجة عدم معرفة تفكير الطرف الاخر واختلاف المعايير المتفق عليها ،وبناءا علي ذلك انتشر الخوف وعدم الامان والسيولة والتساهل في المعايير اذا ( لا معيار ثابت ولا قيم ثابته ) داخل المجتمع وكثرة استخدام هويات مزيفه للبعض الناس خلف الشاشات والتواصل الاجتماعي .

وأشارت د.اماني عبدالعال اخصائي نفسي أكلينكي بالوحدة عن كيفية الحماية من التعرض لأبتزاز الألكتروني ، وكيفية طلب المساعدة والمنصات التي يمكن طلب المساعدة من خلالها وتشجيعهم علي ذلك عند التعرض لأن نوع من الأبتزاز وذلك من خلال وحدة دعم المراة ومناهضة العنف ومباحث الإنترنت والمجلس القومى للمرأة ، وأهمية تقوية الذات والثقة بالنفس لمناهضة العنف بكل أشكالة ، بالأضافة الي أهمية الأسرة بالنسبة لكل طالب وطالبة وانها خط الدفاع الأول لديهم ودعوتهم لتقوية العلاقات بأسرهم .



فى إطار اليوم العالمى للكلى ،نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة عين شمس ، بالتعاون مع قسم الباطنة العامة ندوة بعنوان " من أجل الوقايه و العلاج الأمثل للكلى " ، وذلك تحت رعاية

ا.د على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، أ.د هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،أ.د داليا عبد المحسن رئيس قسم الباطنة العامة، حاضر بالندوة أ.د مجدى الشرقاوى رئيس وحدة الكلى.

وخلال الندوة تم التأكيد على أهمية الإنتباه إلى ضرورة المحافظة على صحة وسلامة الكلي حيث أن الكلي ليست فقط تقوم بالتخلص من السموم و الأملاح الزائدة و لكنها تحافظ علي ظبط ضغط الدم و نسبة الهيموجلوبين و صحة العظام و تحافظ علي نسب الأملاح بالدم و حموضة الدم.

وتم الإشارة إلى أنه لا يوجد أعراض محددة لأمراض الكلى وخاصة في المراحل المبكرة. فلا بد من ترصد المرض و علاجه مبكراً لمنع تطوره إلى القصور أو الفشل التام للكلي.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للكلي يهدف إلى نشر وعي المجتمع إلي ضرورة الفحص المبكر عن أمراض الكلي عن طريق تحليل البول للزلال وفحص نسبة الكرياتنين بالدم ، مع الالتزام بالرياضة و الطعام الصحي تجنب التدخين و الإفراط في المسكنات و تجنب السمنة لنصل سوياً الي صحة جيدة و كلي سليمة.