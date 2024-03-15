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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المخرج مجدي أحمد علي: مصر تحتاج 3000 شاشة عرض سينما في المحافظات.. فيديو

المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد علي

أكد المخرج مجدي أحمد علي، أن السينما المصرية تعاني خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الدولة لا تعطي اهتماما لهذه لصناعة، كما أن الضرائب المفروضة على صناعة السينما كبيرة للغاية.

وقال مجدي أحمد علي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن مصر فيها 400 شاشة عرض السينما فقط، مؤكدًا أن ما يقرب من 90% من محافظات مصر لا توجد بها دور عرض واحدة.

وأكمل: غياب شاشات السينما في المحافظات ساعدت على انتشار الأفكار المتطرفة بين الشباب، لذا يجب على الدولة إعفاء السينما من الضرائب لمدة عشر سنوات على الأقل.

أوضح مجدي أحمد علي، أن مصر تحتاج 2000 إلى 3000 شاشة عرض سينما في كافة المحافظات، الأمر الذي سيساعد على نشر الوعي وتغير الفكر، مؤكدًا أن الثقافة ليست رفاهية.

وأردف مجدي أحمد علي، أن السينما المصرية لا تملك أرشيف حتى الآن، لذا يجب على الدولة تخصيص 20 مكان لبناء دور عرض سينمائي في كل محافظة، لافتًا إلى أن العالم العربي يشهد تقدما في صناعة السينما.

وأردف مجدي أحمد علي، أن صناعة السينما المصرية في تدهور حاليا، كما أن الأفلام المصرية التي تعرض في منطقة الخليج نشعر بالخجل منها، بعد أن كانت مصر محتكرة سوق السينما في دول الخليج.

الحكومة

وطالب مجدي أحمد علي، الحكومة بضرورة إنشاء دور عرض ضمن المشروعات التي تنفذ بمبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أن مصر تعد أقدم سينما في الوطن العربي، ولكن حاليا نعاني من مشاكل جمة فيها.

واستطرد أحمد مجدي علي: تراجع السينما المصرية بصورة كبيرة رغم أننا نمتلك الإمكانيات من الكتاب والمخرجين، تعالى نشوف نيجريا تقدمت علينا في صناعة السينما، المغرب عاملة أهرامات عندها، كل الأفلام العالمية يتم تصوير أغلب المشاهد فيها، المغرب حصلت على 3 مليارات دولار من عوائد السينما المختلفة، يا ريت الحكومة تعتبر السينما مصنع شيبسي وتبص عليها وتخفف الضرائب عنها. 

الإعلامية عزة مصطفى الحكومة الثقافة الافكار المتطرفة السينما المصرية العالم العربى الضرائب عزة مصطفي

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