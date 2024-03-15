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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الخارجية الفنلندية: لا ينبغي للغرب أن يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

قالت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، اليوم الجمعة، إنه لا ينبغي للدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن تستبعد بشكل قاطع إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأضافت وزيرة الخارجية الفنلندية لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أنه "من المهم ألا نستبعد كل شيء على المدى الطويل، لأننا لا نعرف أبدا مدى خطورة الوضع". 

وأشارت فالتونين إلى أن موقف فنلندا واضح - نحن لا نرسل أي قوات الآن ولا نريد مناقشة هذا الأمر".

وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجدل في الأسابيع الماضية، بعد مقترحه بإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، بسبب التفوق العسكري الروسي في الشهور الأخيرة، وهو الاقتراح الذي ووجه بمعارضة غربية قوية. 

 

فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي ديمتري كيسيليف لقناة روسيا 1 ووكالة ريا نوفوستي إن وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا وإمدادات الأسلحة لن يغير الوضع في ساحة المعركة.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا مستعدة للمفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن يجب أن تستند إلى الواقع، وليس على "الرغبات" بعد استخدام المؤثرات العقلية.

وزارة الخارجية الفنلندية إرسال قوات إلى أوكرانيا إيلينا فالتونين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماكرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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