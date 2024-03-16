الكشف الطبى بالمجان على 1447 مواطنا في دمياط



أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد،، تلقت " المحافظ " تقريرًا من مديرية الصحة حول نتائج القافلة الطبية التى تم إطلاقها بمدينة دمياط الجديدة خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، وذلك ضمن خطة شهر مارس الجارى، تضمنت ١٢ عيادة بعدد ١٠ تخصصات طبية ، حيث تردد عليها ١٤٤٧مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٦حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ١٣حالة بالإضافة إلى إجراء ٥١٢تحليل بمعمل الدم و ٣٤تحليل بمعمل الطفيليات ، و كذلك فحص ٢٢حالة بالأشعة و ٢٣ حالة أخرى بالسونار ، كما تم فحص ٢٣٦حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر و أيضًا عقد ١٠ ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها ١٦٩مواطن على مدار اليومين..