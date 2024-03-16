لهذا السبب| فيصل خورشيد ينهار على الهواء ويطلب من المشاهدين الدعاء

دخل المونولوجيست والفنان فيصل خورشيد، في نوبة بكاء على الهواء إثر تذكره وفاة زوجته بمرض السرطان اللعين، قائلا: "مش قادر أعيط قدام الكاميرا ومش عايز أنكد على الناس، وربنا يرحمها"، لافتا إلى أن زوجته أحد أعمدة البيت الرئيسية مطالبا المشاهدين بالدعوة لزوجته بالرحمة".

وأضاف الفنان فيصل خورشيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، العديد من الأشخاص شبهوني بالفنان محمود رضا ربما تكوت ملامح الوجه متقاربة وتسريحة الشعر، والبعض الآخر شبهني بالفنان محمود حميدة".

تابع فيصل خورشيد، الفنان مدحت صالح صديقي الأول والوحيد وأقرب شخص إلى قلبي وتربطها علاقة قوية وكبيرة جدا منذ نعومة أظافرهما، "عشرة عمر واتربينا مع بعض في شبرا".

استطرد، مجال الفن شهد نقلة غير عادية، وظهرت العديد من الأصوات الجيدة والأعمال الفنية المتميزة، وهناك أيضا بعض السلبيات، ولكن الفن الشعبي تراجع كثيرا".