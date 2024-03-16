فيصل خورشيد: تطوعت في القوات المسلحة.. وتمنيت الشهادة خلال حرب أكتوبر

قال المونولوجيست والفنان فيصل خورشيد، أنه تطوع في القوات المسلحة المصرية، وتفوق على دفعته وحصل على المركز الثاني، والتحق بالقوة الأساسية في مركز التدريب لتعليم العساكر المستجدين.

وأضاف الفنان فيصل خورشيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اتخضيت لما شوفت الضربة الجوية في حرب أكتوبر وتمنيت الشهادة حينما عبرت خط بارليف، وقبل بدأ الحرب بـ 16 يوما قدمت التماسا للانتقال إلى الجبهة، وعندما بدأت الحرب في تمام الساعة 1.35 ظهرا، وشعرت بخضة وقت تحليق الطيران (الضربة الجوية الأولى) في سيناء لإعلان بدء المعركة.

تابع فيصل خورشيد، بعد الضربة الجوية دوت صفارات الإنذار وبدأنا بالعبور وإطلاق النار على العدو الإسرائيلي، موضحا أنه يشعر بالفخر لمشاركته في حرب أكتوبر معركة الكرامة واستراد الأرض.

