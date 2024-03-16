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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ملك أحمد زاهر لصدى البلد: شخصيتي شريرة في مسلسل محارب

صدى البلد

عبرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن سعادتها بردود الفعل عن  شخصيتها في مسلسل محارب، بطولة الفنان حسن الرداد، والذي  يعرض حالياً في موسم رمضان 2024.

وقالت ملك أحمد زاهر لـ صدي البلد إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل محارب، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية فتاة تسمى راندا إنفلونسر شخصية شريرة ، و بتاعت مصلحتها  وتسعى  للشهرة والمال ومش فارق معاها أي حاجة.

وأضافت أنها سعيدة جدا بالعمل مع كل فريق العمل، موضحة أن هناك العديد من الأحداث القوية في شخصية راندا في الحلقات القادمة.

وأضافت ملك أحمد زاهر أنها سعيدة بالشخصية، فهي شريرة ومختلفة عن ما قدمته من قبل، موضحة أنها كانت متحمسة للدور لأنه تحد بالنسبة لها.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

ويشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، ، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى. إخراج  شيرين عادل ، من تأليف محمد سيد بشير.

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