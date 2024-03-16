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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصادفة غريبة.. تعليق ناري من فرج عامر على خسارة الأهلي السعودي

صدى البلد

علق المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة على خسارة الأهلي السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر:"مصادفه غريبة في نفس الاسبوع الاهلي السعودي يتعرض للخسارة الاولي له في الدوري السعودي"

 

أعلن ماتياس يايسله، ولويس كاسترو، مدربا أهلي جدة والنصر تشكيل مباراة القمة بين الفريقين مساء اليوم الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين.

ويقود كريستيانو رونالدو وساديو ماني هجوم النصر في المباراة، ومعهما عبدالرحمن غريب الذي كان خرج مصابًا من مباراة العين الإماراتي الأخيرة.

ويدفع كاسترو بأيمن يحيى في مركز الجناح الأيمن، لتعويض غياب المصاب سلطان الغنام. ويعود المهاجم الشاب محمد مران للظهور في قائمة النصر، إذ يجلس على دكة البدلاء لأول مرة بعد نهاية إيقافه لمدة شهر على خلفية أزمة تمرده وآخرين على روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، في كأس أمم آسيا 2023.

 

 

وعلى الجانب الآخر، شهد تشكيل أهلي جدة مفاجأة بالدفع بعلي الأسمري في وسط الملعب لأول مرة كأساسي في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري. ولعب الأسمري 10 مباريات، 8 في الدوري، و2 في كأس الملك، جاءت كلها كبديل.

ويعود روجير إيبانيز لتشكيل الأهلي في مباراة اليوم، بعد غيابه عن مباراة التعاون الماضية للإيقاف. ويستضيف الأهلي نظيره النصر على ملعب "الجوهرة المشعة" في قمة الجولة 24 من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، متفوقًا على الأهلي، الثالث، بفارق 6 نقاط فقط، ما يشعل المواجهة كونها صرعًا مباشرًا على الوصافة.

 

 

الاهلي السعودي الدوري السعودي نادي سموحة فرج عامر

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