أرخص سيارة موديل 2024 من جيتور.. بالأسعار والمواصفات

في خبر مثير لعشاق السيارات في مصر، تقدم شركة جيتور الصينية سيارتها الجديدة جيتور X70 موديل 2024 كخيار ميسور الثمن في سوق السيارات المصري خلال شهر مارس الحالي.

مواصفات سيارة جيتور الجديدة

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 147 حصان، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يمنحها أداءً ممتازًا واقتصادية في استهلاك الوقود.

تتميز X70 بتسارعها السريع حيث تصل إلى 100 كم/س خلال 10 ثوان فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم/س، وتستهلك في المتوسط 8.2 لتر لكل 100 كم.

تجهيزات سيارة جيتور الجديدة

تتسع مقصورة السيارة لـ7 ركاب، وتتوفر بعدد من وسائل الأمان والراحة، بما في ذلك وسائد هوائية أمامية، ونظام ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي X70 على نظام ترفيهي يشمل شاشة تحكم لمسية قياس 10 بوصة، ومخارج USB، وبلوتوث، ومجموعة من الميزات الفاخرة مثل المقاعد والعجلة القيادة الجلدية.

تعتبر جيتور X70 خيارًا مثيرًا للنظر لأولئك الذين يبحثون عن سيارة متعددة الاستخدامات بأداء ممتاز وسعر مناسب في السوق المصري.

أسعار سيارة جيتور الصينية في السوق المصري

تتوفر جيتور X70 بأسعار تبدأ من مليون و259 ألف جنيه لفئة الكومفورت، ومليون و349 ألف جنيه لفئة اللوكشري، مما يجعلها أرخص سيارة لدى العلامة في السوق المصري حاليًا.