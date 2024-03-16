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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرصة ذهبية في رمضان.. شهر بلا تدخين يُقرّبك من الإقلاع النهائي

صدى البلد

يُعد شهر رمضان فرصة استثنائية للتخلص من العادات السيئة، خاصة تلك التي تُلحق الضرر بالصحة، وأبرزها التدخين.

أظهر تقرير سابق صادر عن الصحة العامة البريطانية أن التوقف عن التدخين لمدة شهر كامل يُضاعف فرص الشخص في الإقلاع النهائي خمس مرات. فعندما يصل الفرد إلى الأسبوع الرابع، تزداد احتمالية تكيّف الجسم مع عدم التدخين، ممّا يُسهّل عملية الإقلاع بشكلٍ كبير.

في شهر رمضان المبارك، يمتنع الصائم عن تناول الطعام والشراب مدة لا تقل عن 12 ساعة يوميًا. ويواجه المدخنون خلال هذه الفترة أعراضًا انسحابية ناتجة عن نقص النيكوتين الذي اعتادوا عليه.

يُعدّ شهر رمضان فرصةً استثنائيةً لتدريب النفس على الإقلاع عن التدخين، حيث تُساعد أجواء الشهر الفضيل على تقوية العزيمة والإرادة، مما يُسهّل عملية الإقلاع بشكلٍ كبير.

فرصة استثنائية

ويسعى الكثير من المدخنين إلى الإقلاع عن التدخين لما يُسببه من مشاكل صحية واجتماعية. ويُحدد بعضهم موعدًا محددًا لتحقيق هذا الهدف والالتزام به، بينما ينتظر آخرون حلول شهر رمضان لتدريب أنفسهم على الإقلاع عن التدخين، نظرًا لِما يُمثله من فرصة استثنائية لتحقيق ذلك.

خلال ساعات الصيام، ينخفض مستوى النيكوتين في الجسم بشكلٍ ملحوظ، ومع ذلك، يستطيع الصائم مقاومة الرغبة في التدخين، مما يُثبت قدرته على الإقلاع عن التدخين بشكلٍ نهائي.

وعلى الرغم من شعور المدخن بحاجته إلى النيكوتين خاصة في أول أيام الصيام، مما قد يُسبب له التوتر والعصبية والصداع، إلا أنّ مع مرور الأيام، يبدأ الجسم بالاعتياد على ذلك وتقل الرغبة بالتدخين بشكلٍ تدريجي.

نصائح للاقلاع عن التدخين في رمضان:

-تحديد سبب قوي للإقلاع عن التدخين، مثل تحسين الصحة، أو حماية العائلة من التدخين السلبي.
-اتباع نظام غذائي صحي
تجنب تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات، واستبدالها بالأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه. وشرب كميات كافية من الماء.
-الابتعاد عن المناطق التي يكثر فيها التدخين والمدخنين. وتجنب الأطعمة والمشروبات المعتاد تناولها مع الدخان. وترك مائدة الطعام فور الانتهاء من تناول الطعام.
-ممارسة الرياضة.
-قراءة القرآن الكريم.
-قضاء وقت مع العائلة والأصدقاء.
-التخلص من أدوات التدخين
مكافأة النفس: توفير المال الذي كان يتم إنفاقه على الدخان. وشراء شيء تحبه كمكافأة على ترك التدخين.
-المداومة على التحفيز الذاتي بضرورة الإقلاع عن التدخين.

جدير بالذكر أن الإقلاع عن التدخين يعني كسر حلقة الإدمان وإعادة توصيل الدماغ بشكل أساسي للتوقف عن اشتهاء النيكوتين، ولتحقيق النجاح في الإقلاع عن التدخين وللحصول على فوائد الإقلاع عن التدخين، يحتاج المدخن إلى وضع خطة للتغلب على هذه العادة السيئة.

رمضان التدخين شهر رمضان فرصة استثنائية الضرر

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