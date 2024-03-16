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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

لتعويض انتقال صلاح للدوري السعودي| مرموش على رادار ليفربول.. تفاصيل

صلاح و مرموش
صلاح و مرموش

تسببت التقارير الصحفية الأخيرة في جدل واسع حول اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع اللاعب عمر مرموش، مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني والمنتخب المصري. وبالتالي، سنقوم في هذا التقرير بتحليل هذه الأخبار وفحص صحتها وتأثيرها المحتمل على مستقبل اللاعب وعلى النواحي الفنية والاقتصادية للناديين المعنيين.
 

عمر مرموش ليفربول المنتخب المصري بايرن ميونخ آينتراخت فرانكفورت

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