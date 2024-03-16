عرض "تاج" و "ومغامرات كوكو" بقصر السينما ضمن احتفالات شهر رمضان

يعرض فيلما "تاج" و"مغامرات كوكو" بقصر السينما بحي جاردن سيتي برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفني بقصر السينما احتفالا بليالي شهر رمضان الكريم.

ويعرض فيلم "تاج" للفنان تامر حسنى بقصر السينما في 18 رمضان المبارك.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول "تاج" الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على الإنتقال من مكان لأخر، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم.



ويتفاجأ تاج أنه له أخ توأم، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وبطولة تامر حسني، دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود.



كما يعرض يوم 16 رمضان فيلم "مغامرات كوكو"، وتدور فكرته حول صراع الخير والشر من منظور جديد بين الحيوانات داخل إحدى مستشفيات الطب البيطري، الذي يمتلكها دكتور فوزي "الفنان خالد الصاوي"، الذي يدخل في عداء مع "كوكو" ويجسده بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية عالمة وطبيبة بيطرية ويحدث بينهم العديد من المفارقات الكوميدية.



الفيلم بطولة عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم الفنان بيومى فؤاد والفنان خالد الصاوى والفنانة شيرين رضا وبمشاركة كلا من: أوس أوس وإيهاب فهمي ونانسي صلاح وعمرو عبد العزيز وطاهر أبو ليلة وحمدي الميرغنى وشيماء سيف، والفيلم من تأليف ايهاب الناصر ومن إخراج إسماعيل فاروق.