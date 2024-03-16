الجزائر تطالب باعتماد معيار الكفاءة والأهلية لقيادة الجهاز التنفيذي في الاتحاد الإفريقي

طالبت الجزائر باعتماد مسار يقوم أولاً وأخيراً على معيار الكفاءة والأهلية لقيادة الجهاز التنفيذي لمنظمة الاتحاد الإفريقي.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن الانتخابات الخاصة بكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا.



وأوضح عطاف، أن عملية انتقاء وانتخاب كبار المسؤولين في منظمة الاتحاد الإفريقي لم يسبق وأن واجهت إشكالاً حاداً، أملت حدته ضرورة معالجته على النحو المطروح، مشيرا إلى أن عملية الانتقاء والانتخاب طالما احتكمت إلى مبدأ حرية الاختيار وتعددية الترشحات والتنافس الشريف بين مختلف أبناء وبنات القارة دون أدنى تفريق، أو تمييز، أو تفضيل بينهم بالنظر لبلدانهم أو أقاليم انتمائهم.



وأضاف أن هناك تخوفا من أن حصر قرار وحق الترشح في منطقة بعينها قد يتحول إلى إملاء من قبل ذات المنطقة على الاتحاد الإفريقي برمته.