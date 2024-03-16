محافظ القليوبية : التوسع في إنشاء المدارس اليابانية لتقديم خدمات تعليمية متميزة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنشاء 3 مدارس يابانية بمختلف مناطق المحافظة حيث تستهدف تلك المدارس تقديم خدمات تعليمية متميزة ولاقت قبول الكثير من أولياء الأمور وأبنائهم.



وأشار الهجان إلى أن المدارس اليابانية هي مدارس رسمية نموذجية تسمى المدارس المصرية اليابانية تطبق المناهج المصرية بجانب الأنشطة المعروفة بالتوكاتسو والخاصة بتعديل بعض السلوكيات بجميع مراحل التعليم، "رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي".



وأضاف المحافظ انه تم دخول 2 من المدارس اليابانية الخدمة الأولي بمدينة العبور، والثانية بمدينة بنها، والثالثة جارى انشاؤها بقرية شبرا شهاب بمدينة القناطر الخيرية وتتكون من 28 فصلا بتكلفة 58 مليون جنيه على مساحة 8922م2.



كما تتكون المدرسة من 3 مباني مُتصلة منها 2 مبنى أرضي و4 طوابق، ومبنى دائري مكون من طابق واحد خاص بالفصول الابتدائي والإعدادي والثانوي، ومدة التنفيذ 11 شهراً، وسوف يتم دخولها الخدمة بداية العام الدراسي الجديد.