حدث في 6 رمضان .. نزول التوراة وأول نصر للمسلمين على الصليبيين

شهد شهر رمضان العديد من الأحداث التي غيرت التاريخ الإسلامي عبر العصور، ويعد الشهر الكريم لدى المسلمين رمزًا للانتصارات، والفتوحات، كما شهد مولد عظماء المسلمين من صحابة وتابعين وقادة وعلماء، ووفاتهم، الذين كان لهم الأثر البالغ في الإسلام.

وحدث فى مثل هذا اليوم السادس من رمضان، العديد من الأحداث الدينية والتاريخية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

نزول التوراة:

أنزلت التوراة على سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لستّ مضين من رمضان.

فتح عمورية:

في 6 رمضان 223هـ الموافق 31 يوليو 838م لبَّى الخليفة العباسي المعتصم نداء طلب النجدة في عمورية وفتحها.

فتح حلب:

في السادس من شهر رمضان عام 532هـ الموافق 17 مايو 1138م، حدث أول نصر للمسلمين على الصليبيين بقيادة عماد الدين زنكي شمال الشام بحلب.

فتح بلاد السند:

في 6 رمضان 63هـ الموافق 14 مايو 682م انتصر محمد بن القاسم على جيوش الهند عند نهر السند وتم فتح بلاد السند، وكان ذلك في آخر عهد الوليد بن عبد الملك.