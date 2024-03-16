إسلام صادق يثير الجدل بشأن خبر رغبة صلاح إرسال طائرة لأحمد رفعت

شارك الإعلامي اسلام صادق، منشورا عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "نفس الأشخاص اللي نفوا خبر رغبة "صلاح"إرسال طائرة لعلاج "رفعت"..هم اللي نفوا خبر توقيع "إمام" للأهلي ..اللي إنفردنا به في " البريمو" قبلها بأربعة شهور وبعدما اللاعب انضم "،

وتشهد رحلة إنقاذ أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، الذي توقف قلبه أثناء مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري يوم الاثنين الماضي، تطورات جديدة، فعلى الرغم من استجابة قلبه للعلاج؛ لا تزال محاولات إنقاذ حياته وعودته لممارسة حياته بشكل طبيعي مستمرة.

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

وكتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "محمد صلاح يبلغ مسئولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".