عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية : نتنياهو يختطف أكثر من مليوني فلسطيني بأطفالهم ونسائهم

نتنياهو
نتنياهو

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينين نداء للجميع بضرورة اتخاذ ، موقف دولي إنساني، عبر قرار ملزم في مجلس الأمن لإجبار الاحتلال الإسرائيلي، على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين، وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام، وتحرير مليوني فلسطيني مدني من براثن أجندات نتنياهو الشخصية.

وفي بيان لها؛ قالت الخارجية الفلسطينية إن نتنياهو يعترف مجددا أنه يخوض معركة دبلوماسية مع العالم، للحصول على مزيد من الوقت، لتحقيق أهداف العدوان، ويواصل إطلاق التهديدات باجتياح مدينة رفح، دون أن يطرح خطة واقعية لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وذكرت الخارحية الفلسطينية أن النتيجة والهدف الأكبر لدى نتنياهو يتمحور حول إطالة أمد العدوان للبقاء في الحكم، وهروبا من أسئلة اليوم التالي له، وجميع سياسته استعمارية عنصرية بامتياز، يسعى لتحقيقها على حساب المدنيين الفلسطينيين، وحياتهم، وآلامهم، ومستقبل وجودهم في أرض وطنهم.

وأشارت الوزارة الفلسطينية  إلى أن نتنياهو يختطف أكثر من مليوني فلسطيني بأطفالهم، ونسائهم ، ويستخدم حياتهم، وأرواحهم كورقة للمساومة والابتزاز السياسي، في محاولاته لامتصاص الضغوط الدولية والأميركية الداعية لوقف العدوان، أو حماية المدنيين، وتأمين حصولهم على احتياجاتهم، ويواصل التهديد بعملية عسكرية في رفح، ويصعد من قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، ويرتكب المجازر.

واتمت الخارجية بيانها قائلا : إلى أن نتنياهو بدأ القصف في رفح في ظل المناشدات الدولية، وصيغ التعبير عن القلق والتحذيرات من تعميق الكارثة، والمأساة الإنسانية، التي ستترتب على اجتياحها، تلك المواقف الضعيفة لا ترتقي لمستوى حجم الكارثة الإنسانية، وتبقى تعيد إنتاج العجز الدولي في حماية المدنيين، الذين قد يلجأ نتنياهو لقتلهم، أو تهجيرهم بالتدريج، وليس بعملية واحدة كبيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

جحيم في العمرانية.. صرخات إستغاثة من عقار مجاور لموقع حريق استوديو الأهرام.. فيديو

"تخليت عن مبادئي بسبب صلاح".. كلوب يكشف عن شيء لأول مرة يفعله|شاهد

ترشيحاتنا

الرعاية الصحية: تسجيل 1,2 مليون مواطن بمنظومة التأمين الشامل في أسوان

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

رقم 3 أرعبهم| يود الاحتلال التخلص منه.. من هو مروان عيسى ؟

تصل لـ 1300 جنيه.. صرف منح استثنائية لهذه الفئات بمناسبة شهر رمضان

كومة من الرماد.. لقطات صادمة لمسرح حريق ستوديو الأهرام.. صور

العراق.. قصر الرئاسة يتشح بالرايات السوداء لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز القصص والروايات حول قصة مسلسل الحشاشين

هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية| شاهد

تقرير صادم.. انخفاض أسعار السيارات الكهربائية أسرع من البنزين

ياسمين الخطيب تظهر بإطلالة رمضانية| شاهد

فيديو

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ