أحمد سلامة: المتحدة أثبتت نجاحها في تقديم مختلف الأنواع الدرامية

قال الفنان أحمد سلامة، إنه قدم قبل ذلك شخصية شريرة لكن بفضل الله "الناس مكرهتنيش وفصلوا بين شخصي وبين الشخصية المقدمة".

وواصل سلامة، خلال لقاء ببرنامج "صباح جديد"، على شاشة القاهره إلاخبارية، "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أثبتت نجاحها على مدار سنوات في تقديم مختلف الأنواع الدرامية الهادفة التثقفية التي تفيد الناس وتزيد متعتهم، وتناقش قضايا بتهم الناس".

وأكمل: "المتحدة لمت الناس من تاني حوالين الشاشة، بأعمال متنوعة تهمهم وتلمس قضاياهم المختلفة".

وأوضح: استمتع بالتمثيل، وأقدم الأدوار التي أحبها والممتلئة بالتفاصيل.