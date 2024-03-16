سؤال برلماني حول أوجه الاستفادة من أموال صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الصحة، بشأن أوجه الاستفادة من أموال صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة بالمحافظات.



وقال النائب هشام حسين، جاءت فكرة إنشاء صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة، بموجب القرار رقم 239 لوزيري الصحة والتنمية المحلية، والذى ينظم رسوم تقديم الخدمة للجمهور، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات.



وأضاف، تمثل صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ظهيرا مهما لاستمرارية تقديم الخدمات العلاجية للجمهور، حال تأخر الموازنة أو نفاذها أو الحاجة إلى موارد جديد، لتوفير خدمات بعينها للمنتفعين

وتابع عضو مجلس النواب: إلا أن هناك بعض مديرى المستشفيات، يلجأون إلى تلك الصناديق، لحل أزماتهم المالية من توفير حوافز للعاملين، في الوقت الذى تحتاج المستشفيات إلى موارد مالية لصيانة الأجهزة الوحدات الطبية، فضلا عن النقص فى المستلزمات والأجهزة.

ووجه سؤاله للحكومة عن أوجه الاستفادة من تلك الصناديق لاسيما في تلك الفترة، التي نحتاج فيها إلى زيادة الاهتمام بالمستشفيات، وتوفير مصادر دخل لها في ظل التحديات الاقتصادية