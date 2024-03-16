عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني حول أوجه الاستفادة من أموال صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة

صدى البلد

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور وزير الصحة، بشأن أوجه الاستفادة من أموال صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة بالمحافظات.


وقال النائب هشام حسين، جاءت فكرة إنشاء صناديق تحسين الخدمة بمديريات الصحة، بموجب القرار رقم 239 لوزيري الصحة والتنمية المحلية، والذى ينظم رسوم تقديم الخدمة للجمهور، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات.


وأضاف، تمثل صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ظهيرا مهما لاستمرارية تقديم الخدمات العلاجية للجمهور، حال تأخر الموازنة أو نفاذها أو الحاجة إلى موارد جديد، لتوفير خدمات بعينها للمنتفعين
وتابع عضو مجلس النواب: إلا أن هناك بعض مديرى المستشفيات، يلجأون إلى تلك الصناديق، لحل أزماتهم المالية من توفير حوافز للعاملين، في الوقت الذى تحتاج المستشفيات إلى موارد مالية لصيانة الأجهزة الوحدات الطبية، فضلا عن النقص فى المستلزمات والأجهزة.

ووجه سؤاله للحكومة عن أوجه الاستفادة من تلك الصناديق لاسيما في تلك الفترة، التي نحتاج فيها إلى زيادة الاهتمام بالمستشفيات، وتوفير مصادر دخل لها في ظل التحديات الاقتصادية

هشام حسين مجلس النواب وزير الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

مستجدات الطقس.. سحب تغطي شمال وجنوب البلاد وأمطار خلال ساعات

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

تصل لـ 1300 جنيه.. صرف منح استثنائية لهذه الفئات بمناسبة شهر رمضان

ترشيحاتنا

حشيش وأفيون بـ2.5 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات بقنا

موعد أذان المغرب في القاهرة ومرسى مطروح وبني سويف وباقي محافظات مصر

10 حلقات متبقية.. مدير أعمال مصطفى شعبان يكشف تفاصيل حريق لوكيشن المعلم

وصول وزيرة التضامن الاجتماعي لـ موقع حريق استديو الأهرام بـ الجيزة| فيديو

الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب الأحمر: الوضع الصحي بغزة على شفا الانهيار

بدون شروط.. طرح شقق سكنية متشطبة سوبر لوكس بـ 760 ألف جنيه بالمحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفرة رمضان| طريقة عمل كفتة السمك بالصلصة

تعليق مثير من جمال شعبان على نقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا| تفاصيل

لإنتاج أرخص سيارة كهربائية.. شراكة جديدة ببن فولكس فاجن وسكودا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

فيديو

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ