السيارة الفقاعة.. أصغر سيارة إيطالية في العالم وأهم مواصفاتها| شاهد

في أحد أحياء أمستردام الأكثر ثراءً، وفي شارع مليء بسيارات الدفع الرباعي من نوع رينج روڤر ومرسيدس G-Class التي تكلف ما يقرب من عشر مرات أكثر من سعر السيارات السيدان العادية.

ظهرت سيارة Microlino الصغيرة المصنعة في إيطاليا من شركة سويسرية تسمى ميكرو، والتي يبدأ سعرها من حوالي 19,500 ألف دولار.

بينما تتزايد أسعار السيارات عالميا، فإن سيارات الميكرو الكهربائية الصغيرة تصبح توجهًا جديدًا في بعض المدن حول العالم.

إنها أرخص في التملك، وأسهل في الوقوف، وتستهلك أقل مساحة عامة وطاقة، وتتحرك حول العوائق التي من شأنها أن تعوق السيارات الكبيرة وتعطل حركة المرور.

يبدأ سعر Microlino Dolce المتوسط 20000 يورو، وتعد السيارة الصغيرة متعة مطلقة للرحلات السريعة إلى السوق أو توصيل طفل إلى المدرسة مع البقاء دافئًا وجافًا في الأحوال الجوية السيئة.

مواصفات سيارة ميكرولينو الصغيرة

تبلغ سرعتها القصوى 90 كم / ساعة (55 ميلاً في الساعة) ويصل مداها إلى 228 كم (142 ميلاً) لوجهات خارج وسط المدينة، فهي واحدة من أولى السيارات الكهربائية الصغيرة وأكثرها شعبية لإغراء سكان أمستردام - قيادة سيارة ميكرولينو

إن Microlino لا تتميز بالسرعة، لكنها لا تزال سيارة كهربائية وخفيفة الوزن، كما تسهم عجلة القيادة الصغيرة سريعة الاستجابة في الشعور بالسيارات الصغيرة عند الالتفاف حول المنعطفات وعبر دوائر المرور.