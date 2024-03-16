برلماني: تجاوز الموعد النهائي لصدور لائحة التصالح أمر مخالف للقانون

قال النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالمجلس، إنه يتبقى على الموعد الأخير لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، أقل من 48 ساعة فقط.

وأضاف المغاوري، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن القانون وافق عليه مجلس النواب وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي 18 ديسمبر، وبالتالي وفقا لنص القانون، فإن اللائحة التنفيذية يجب أن تصدر خلال 3 أشهر من التصديق عليه، أي يوم 18 مارس الجاري، معقبا: "الحكومة ملزمة بإصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء يوم 18 مارس الجاري".

ولفت إلى أن الحكومة ليست ملزمة أن تصدره في وقت معين خلال الثلاثة أشهر، ولكن ملزمة بصدوره في موعد لا يتجاوز يوم 18 ديسمبر، وإلا ثبت مخالفتها للقانون، وتقصيرها أمام البرلمان.

وأشار إلى أن تجاوز موعد صدور اللائحة أمر ليس بجديد، بل حدث في قوانين متعددة، على سبيل المثال قانون تراخيص المحال العامة.