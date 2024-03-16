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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن تعطيل التصويت الإليكتروني في الانتخابات الرئاسية الروسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الروسية

كشف مصدر في المخابرات الأوكرانية، اليوم السبت أن المتخصصين السيبرانيين التابعين لمديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية  تمكنوا من تعطيل نظام الخدمات العامة في روسيا، والذي يتم من خلاله إجراء التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية الروسية. 

وقال المصدر إن "موقع الخدمات العامة الروسي معطل، نظام التصويت معطل، وتجاوز المتخصصون السيبرانيون جميع أنظمة الحماية وسيستمر هذا حتى نهاية التصويت"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ الهجمات على الخدمات الإلكترونية لحزب روسيا المتحدة.
وبدأت عملية التصويت التي تستمر ثلاثة أيام في "الانتخابات الرئاسية" الروسية في 15 مارس الجاري وأعلنت السلطات الروسية أن نسبة التصويت الإليكتروني بلغت 82٪.

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