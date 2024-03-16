إصابة نجم الأهلي خلال معسكر المنتخب وعودته من جديد للقلعة الحمراء

كشفت صفحة المنتخب الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إصابة لاعب الأهلي حسين الشحات خلال معسكر المنتخب.

وجاء بيان المنتخب كالتالي: “تأكدت النتائج الطبية التي خضع لها لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، حسين الشحات، بعد شكواه من آلام عضلية خلال فترة الإحماء، وقد أظهرت النتائج أنه يعاني من تقلص عضلي في العضلات الخلفية”.

بناءً على توصيات الجهاز الطبي للمنتخب المصري وبالتنسيق مع الجهاز الفني، تقرر إراحة حسين الشحات وعدم المجازفة بإشراكه في المباريات القادمة.

يأتي هذا القرار قبل مشاركة منتخب مصر في دورة ودية تضم منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، حيث ستقام المباريات خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس.